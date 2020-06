Lehren aus Corona : Langenfelds Schulen bekommen i-Pads

Langenfeld Fachbereichsleiter Ulrich Moenen stellt Konzept zur Digitalisierung des Unterrichts vor. Erste Tablets nach den Ferien. In zwei Workshops hatten Schul- und Verwaltungsvertreter, externe Fachberater und Politiker den „Ausbau der digitalen Bildung“ seit letzter Woche diskutiert und in ein grobes Konzept gegossen.

Das Konrad-Adenauer-Gymnasium (KAG) hat nach Angaben von Schulleiter Stephan Wippermann-Janda bislang 20 i-Pads. „Damit lohnt sich digitaler Unterricht nicht“, sagt der Rektor und hofft, dass möglichst bald Lehrer und Schüler mit solchen Tablet-Computern ausgestattet werden. Mit der Schubkraft des corona-bedingten Heimunterrichts und den dort gewonnenen Erfahrungen wird die Digitalisierung jetzt an allen Langenfelder Schulen vorangetrieben.

Offene Fragen Eltern und auch Lehrer sollen sich laut Fachbereichsleiter Ulrich Moenen an der Finanzierung der i-Pads beteiligen. Beträge stünden aber noch nicht fest. Für die Pilotphase solle die Stadt in Vorleistung treten.

Ziele Ausbau der i-Pad-Klassen an allen weiterführenden Schulen mit eigenem Tablet für jeden Schüler und Lehrer innerhalb von vier Jahren. In der Pilotphase bekommen gleich nach den Sommerferien sämtliche Grund- und weiterführenden Schulen die ersten Geräte.

Greifbares Ergebnis ist vor allem die nun unmittelbar bevorstehende Ausstattung mit i-Pads. „Jede Langenfelder Grundschule soll direkt zum Unterrichtsbeginn nach den Ferien einen Klassensatz mit 30 Geräten besitzen", berichtete Moenen im Ausschuss. Außerdem würden für jede Grundschule zum Ausprobieren in verschiedenen Jahrgangsstufen 20 weitere Geräte angeschafft.