Gratulation: Bronze für Richrather Roboterbastler

Neuss/Langenfeld Grundschule Götscher Weg landet beim ZDI-Wettbewerb auf dem dritten Platz.

Die Richrather Grundschule Götscher Weg hat beim Regionalentscheid des ZDI-Roboterwettbewerbs den dritten Platz belegt. Das „Roggie-Team“ aus Langenfeld bewältigte einen Aufgabenparcours rund um das Thema „Unsere Digitale Welt“. Dabei waren symbolisch auf einer Spielmatte vorgegebene Aufgaben zu lösen, zum Beispiel die Reparatur eines Haushaltsroboters oder die Installation von W-LAN-Hot-Spots. Für das Finale am 6. April in Mülheim an der Ruhr qualifizierten sich die „BRG bluerobogillbachs“ der Gillbachschule in Rommerskirchen.