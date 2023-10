Langenfeld Schulbusse sollen Reusrath besser anbinden

Aus Reusrath reisen derzeit etwa zwölf Gesamtschüler und 50 bis 60 Realschüler an. Das könnten künftig mehr werden, so Frank Noack (FDP), weil die Stadt Leverkusen einen Beschluss gegen die Aufnahme auswärtiger Schüler nach § 46 Schulgesetz gefasst habe. „Die Reusrather haben dann keine Ausweichmöglichkeiten mehr.“ Carsten Lüdorf, Referatsleiter Schule, stellte klar, dass dies keiner Absprache mit den Verkehrsbetrieben oder des Kreises bedürfe, diese Leistung schreibe die Stadt aus. BGL, Grüne und SPD sprangen direkt auf den Zug auf. „Wer den ÖPNV kennt, weiß, wie schwer es ist, in Langenfeld Ziele zu erreichen. Es geht ja gerade um das Umsteigen und Nichterreichen von Anschlüssen“, sagte Mark Schimmelpfennig (SPD). Dirk Niemeyer (Grüne) setzte sich dafür ein, auch die Rückfahrt von der Schule einzubeziehen und überhaupt das Projekt über das gesamte Schuljahr 2024/25 laufen zu lassen. Frank Theis, Leiter der Kopernikus-Realschule bestätigte, dass Eltern regelmäßig nach einer Direktverbindung nach Reusrath fragten. Gerold Wenzens (BGL) wollte auch die schlecht angebundenen Wiescheider berücksichtigt wissen. Dass ein solcher Schülerspezialverkehr die Attraktivität der Richrather Schulen steigern würde, erwartet auch Fachbereichsleiterin Sonja Wienecke. „Ich setze darauf, dass wir bald die Schulplätze an der Bettine-von Arnim-Gesamtschule erhöhen können.“ Sie plädierte dafür, erstmal mit der Hinfahrt zu starten. Der FDP-Antrag wurde angenommen.