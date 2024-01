Langenfeld Kölsche Karnevalsgrößen auf dörflicher Bühne

In der kurzen Session jagen sich die Karnevalssitzungstermine. Abseits der Großveranstaltungen, zum Beispiel beim Richrather Karnvelasverein (RKV), bei denen allseits bekannten Stars die Besucher begeistern, findet man in kleinen Sälen neben urwüchsigem Brauchtum auch unvermutete Talente. So am Samstagnachmittag in der Hubertushalle, wo die 380 Gäste bei der traditionellen Schützensitzung Sonja Giesbers-Jonen als neue, souveräne Sitzungspräsidentin erlebten. Schon das selbst genähte Steampunk-Outfit des weiblichen Elferrates löste Begeisterung aus. Die Reste der Hallen-Weihnachtsbeleuchtung bildeten die Grundlage für eine tolle Dekoration. Das von Sonja Giesbers-Jonen und Oliver Gröning, dem Literaten der Monheimer Prinzengarde, zusammengestellte Programm war voller Überraschungen: Das empfanden auch die Künstler so, die erstmals „im Dorf“ gastierten. „Unseren jahrelangen persönlichen Kontakten in die Kölner Szene sind eine große Hilfe“, erklärt Giesbers-Jonen.