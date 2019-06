Schützenfest : Andreas Klinkers ist der neue König

Repräsentieren jetzt die Immigrather Sebastianer: Andreas und Conny Klinkers. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Der 43-Jährige schoss gestern den Vogel der St. Sebastianer in Immigrath ab.

Ein lauer Sommerabend mit guter Musik in der Stadtmitte. Auch im dritten Jahr ging das neue Schützenfest-Konzept der Immigrather St. Sebastianer auf, mit kölscher Musik zum „Singen Feiern Tanzen“ ins Festzelt und auf den Platz vor der Schießsportanlage einzuladen. Die Langenfelder nahmen die Einladung an und sangen beim Konzert von Kultsänger Björn Heuser begeistert mit. Die Bands „Zack!“ und „Dat kütt jood“ boten den passenden Rahmen. Die Schützen selbst starteten bereits zuvor mit einem Gottesdienst und dem Empfang bei Schützenkönig Thomas Florath in drei sonnige Festtage.

Am Sonntagnachmittag kamen die befreundeten Bruderschaften und Schützenvereine aus dem Stadtgebiet zum großen Festzumzug zusammen. Von der Langforter Straße aus ging es in Richtung Fußgängerzone. Im Schatten von St. Josef nahm König Thomas Florath gemeinsam mit den übrigen Langenfelder Schützenmajestäten die Parade ab. Im Festzelt begrüßte der zweite Brudermeister Christoph Boes die Zugteilnehmer, darunter auch Stadtkaiserin Ulrike Schönthal vom SV Langenfeld 1834 und die drei Jugendmajestäten des Bezirks Rhein-Wupper die in diesem Jahre alle aus hiesigen Bruderschaften stammen.

Am Montag startete dann nach einer kurzen Andacht mit Diakon Waskowski das spannende Königsschießen mit den großen Schwarzpulverbüchsen. Zum Schluss wurde es immer schwieriger, den Rest des hölzernen Vogels zu treffen. Mit dem 153. Schuss war es schließlich der Beiratsvorsitzende Andreas Klinkers, der den Rest abschoss. Der 43-Jährige war in der Jugend bereits Schüler- und Jungprinz der Sebastianer. Nach vielen Jahren als Jungschützenmeister ist er heute im Beirat verantwortlich. Königin ist seine aus Köln stammende Ehefrau Conny. Das Paar wohnt in der Stadtmitte und hat ein dreijährige Tochter.

(gut)