Osterferien in Langenfeld Schützenhalle wird zum Spielplatz

Ingo Zimmermann, erster Brudermeister der Richrather Schützen (RSV), freut sich über den Kinderlärm in der Schützenhalle. „Das Klischee vom Verein, der nur das Schießen im Sinn hat, ist falsch“, sagt er, „wir sind vor allem sozial sehr engagiert.“ Und das zeigen die Betreiber von Langenfelds größter Mehrzweckhalle an der Kaiserstraße in diesen Wochen, indem sie ihr 50 Jahre altes Gebäude dem gemeinnützigen Verein „Kiviruhr“ für ganz wenig Geld zur Verfügung stellen, damit er dort für Kinder aller Nationen eine entsprechende Ferienunterhaltung anbieten kann. Am Dienstagmorgen sind 30 Jungen und Mädchen da. Sie oder ihre Eltern stammen aus Marokko, Syrien, Ukraine, Kasachstan und Russland und leben heute in Langenfeld und Monheim.