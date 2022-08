Langenfeld St. Sebastianus-Schützen : Bruderschaft Reusrath feiert Schützenfest

Langenfeld Höhepunkte sind neben der Kirmes der Kölsche Abend im Festzelt mit Aluis und der Festumzug am Sonntag. Bürger, die die Königswürde anstreben, ohne Schütze zu sein, können auch am Montag auf den Vogel anlegen.

(elm) Am kommenden Wochenende feiert die St. Sebastianus-Bruderschaft ihr Schützenfest – nach zwei Jahren ohne Kirmes und Umzügen. König Sam blickt nunmehr auf eine dreijährige Regentschaft zurück. Der erste musikalische Höhepunkt wird am Freitag, ab 19 Uhr, die Jungschützenparty mit „Schönen Urlaub“ und „Kärnseife“ sein. Von 19 bis 20 Uhr herrscht Happy Hour. Am Samstag, 20. August, freuen sich vor allem die Kinder auf die Eröffnung der Kirmes ab 15 Uhr mit Autoscooter und Karussell. Beim Kinderschützenfest können die jungen Gäste im BastiBus ihrer Kreativität freien Lauf lassen, die Feuerwehr Reusrath gewährt Einblicke in ihr Löschfahrzeug. Eine Kindereisenbahn lädt zum Mitfahren ein, ganz kleine Kinder können derweil mit einer Holzeisenbahn spielen. Beim Ausschießen eines Kinderkönigs oder einer Kinderkönigin dürfen alle interessierten Kinder ab sechs Jahren mitmachen. Sie legen dann mit dem Lichtpunktgewehr auf die Zielscheibe an. Die amtierende Reusrather Kinderschützenkönigin Isabelle ist bereits gespannt, wer in ihrer Nachfolge gekrönt wird. Alle kleinen Gäste, die sich am Infostand der Jungendabteilung melden, erhalten an diesem Nachmittag ein Getränk und eine Portion Pommes gratis.