Langenfeld Schützenbruderschaften zeigen der AfD die rote Karte

(og) Die Historischen Deutschen Schützenbruderschaften (BHDS) wenden sich mit Nachdruck gegen die zunehmenden rechtsextremen Tendenzen in der Gesellschaft. Der Zusammenschluss von 1300 Bruderschaften und Vereinen in Westdeutschland hat sich jetzt in Langenfeld getroffen und den Unvereinbarkeitsbeschluss gegenüber der AfD bestätigt: Wer Mitglied in der AfD ist, kann nicht gleichzeitig einer christlichen Schützenbruderschaft angehören. Gastgeber war die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Richrath mit dem Ersten Brudermeister Ingo Zimmermann an der Spitze.