Schützenfest Mehlbruch-Gieslenberg Der „verrückteste Männerchor“ kommt auf die Schützenbühne

Am Sonntag (30. Juni) geht es für die Hubertus-Schützen dann um 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Kirche St. Gerhard weiter, ehe beim Schülerprinzen-, dem Freundeskreis- und dem offenen Teamschießen die ersten Wettbewerbe am Außenschießstand an der Rheindorfer Straße ausgetragen werden. Um 16.15 Uhr kommen dann viele befreundete Bruderschaften zum Großen Festzug an die Hubertushalle, der traditionell mit einer Parade vor der Kirche endet, ehe die Schützen dann noch in der Hubertushalle bei einem Dämmerschoppen den Tag ausklingen lassen.