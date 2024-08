Brauchtum in Langenfeld Reusrather Schützen feiern am Wochenende ihr Schützenfest

Am Samstag wird um 15 Uhr die Kirmes mit Autoscooter und Kinderkarussell eröffnet, sie bildet den Rahmen für das nunmehr 8. Kinderschützenfest. Organisiert von der Jugend der Schützenbruderschaft wird ein abwechslungsreiches Programm geboten. So können die jungen Gäste im BastiBus ihrer Kreativität frönen, die Feuerwehr Reusrath öffnet das Innenleben ihres Löschfahrzeugs. Wer möchte, kann sich beim Kinderschminken in einen Frosch oder einen Tiger verwandeln lassen. Für die ganz Kleinen wird eine große Holzeisenbahn aufgebaut. Ein Highlight ist das Ausschießen eines Kinderkönigs oder einer Kinderkönigin. Der amtierende Reusrather Kinderschützenkönig Enno ist gespannt, wer in seine Fußstapfen treten wird. Alle interessierten Kinder ab sechs Jahren dürfen mitmachen und mit dem Lichtpunktgewehr auf die Zielscheibe anlegen. Ein Getränk oder ein Eis gratis erhalten diejenigen Kinder, die am Infostand der Jugendabteilung per Laufzettel nachweisen können, dass sie alle Stationen besucht haben.