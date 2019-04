Kompliment : Schüler spielen Schach mit Blinden

Langenfeld Die beiden Langenfelder werden auch beim nächsten Integrativ-Turnier dabei sein.

(ilpl) An der 45. Auflage des Internationalen Blinden Integration Schachturniers ( IBIS) in Haaksbergen, einer kleinen Stadt südlich von Enschede, beteiligten sich vierzig Teilnehmer aus England, Schottland, Belgien, den Niederlanden und Deutschland. Darunter waren Fynn Brinkmann ( Kopernikus Realschule) und Cedric Deden ( Konrad- Adenauer- Gymnasium) , die in der freiwilligen Schülersportgemeinschaft Schach der Stadt Langenfeld spielen.