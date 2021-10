Klimaschutz an Schulen : Schüler sammeln „Grüne Meilen“ fürs Klima

Langenfeld Grundschüler haben ihre Klima- Meilen jetzt in Form von Plakaten an Bürgermeister Frank Schneider und das städtische Klimaschutz-Team übergeben.

(lauw) Seit 2002 sammeln Kindergartenkinder und Schüler „Grüne Meilen“ für den Klimaschutz . In Langenfeld beteiligen sich fünf Grundschulen an der europaweiten Aktion. Ziel der Kampagne ist es, Kindern früh ein Bewusstsein für Umwelt und Klimaschutz zu vermitteln. Ob zu Fuß, auf dem Roller, mit dem Rad oder auf Inlinern – zahlreiche Kinder aus fünf Langenfelder Grundschulen haben regelmäßig auf öffentliche Verkehrsmittel und Autos verzichtet und den Schulweg stattdessen umweltbewusst bestritten. Dabei haben sie 9598 „Grüne Meilen“ für das Weltklima gesammelt.

Die Meilen haben die Schüler jetzt in Form von Plakaten an Bürgermeister Frank Schneider und das städtische Klimaschutz-Team übergeben. Die Mobilitätsbeauftragte Natalie Nellißen ist von der Tatkraft der Schüler begeistert: „Die Kleinen zeigen den Großen, wie man ganz leicht etwas für das Klima und die eigene Gesundheit tun kann, indem man mehr zu Fuß geht. So haben sie nicht nur an die Umwelt gedacht, sondern sich auch gleichzeitig an der frischen Luft bewegt.“ Auch Bürgermeister Frank Schneider findet es „klasse, dass sich schon die Jüngsten aus unserer Stadt so stark mit dem Umweltschutz beschäftigen“.