Konrad-Adenauer-Gymnasium Schüler musizieren für guten Zweck

(og) Das Konrad-Adenauer-Gymnasium (KAG) lädt zu seinen traditionellen Weihnachts- und Benefizkonzerten ein. Die Veranstaltungen beginnen am Montag, 18. Dezember, und am Dienstag, 19. Dezember, jeweils um 19 Uhr in der Aula des KAG. Das kündigt Christian Duyf-van Berk, stellvertretender Schulleiter, an. Spendenempfänger der Benefizveranstaltung ist in diesem Jahr der SkF, Sozialdienst katholischer Frauen, in Langenfeld.