Langenfeld Benefiz : Schüler gestalten Lions-Kalender

Langenfeld 30 Kinder von der Virenburgschule malten Bilder mit weihnachtlichen Motiven. Allerdings erweisen sich manche Werke als nicht geeignet für den Druck.

(mmo) Der Lions-Adventskalender ist inzwischen Kult. Seit 2007 finanzieren die Langenfelder Lions ihre vielfältigen Projekte durch seinen Verkauf. Hinter den 24 Türchen verbergen sich Gewinne und Gutscheine von örtlichem Handel und Dienstleistern. Für den Verkaufserfolg braucht es natürlich ein einladendes Titelbild. In den ersten Jahren schuf Clubmitglied Heinz Gerd Karhausen als Blickfang Motive Langenfelder Sehenswürdigkeiten. Später initiierte der Club jeweils im Sommer an Langenfelder Schulen Malwettbewerbe. Dazu gehörten Ausstellungen der besten Entwürfe in der Stadtsparkasse. 2020 bat der Club den Sozialdienst Katholischer Farben, häufig Spendenempfänger, Ideen für den Kalendertitel aufzuzeigen. Der Entwurf des Teams der Schneiderwerkstatt des SKF machte das interne Rennen, mit der revolutionären Idee, das Blatt in 24 kleine Felder aufzuteilen und eine Collage weihnachtlicher Motive zu schaffen. Diese Vorgehensweise soll auch 2021 beibehalten werden.