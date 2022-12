Partnerschaft mit Frankreich Langenfelder KAG aktiviert Schüleraustausch mit Senlis

Zu den Höhepunkten des Besuches der französischen Siebt- und Achtklässler, die in den Familien der neunten Jahrgangsstufe des Langenfelder Gymnasiums bis zum kommenden Sonntag aufgenommen sind, dürfte auch eine Stadtrallye durch Langenfeld am Donnerstag gehören. An den Vormittagen nehmen die Senliser Gäste am Unterricht im KAG teil.