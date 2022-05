Bettine-von-Arnim-Gesamtschule : Schüler arbeiten an Klimabuch

Die Fridays for Future-Bewegung ist auch in die Bettine-von-Arnim-Schule übergeschwappt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Das Acitity-Book entsteht im Rahmen eines Erasmus-Projekts an der Langenfelder Bettine-von-Arnim-Schule. Italienische und polnische Schüler arbeiten mit daran.

(schk) „Is there a plan(et) B?“, fragen Schüler der Bettine-von-Arnim-Gesamtschule im Rahmen eines Erasmus+-Projekts. Antworten zur komplexen Umweltproblematik soll ein Arbeitsheft liefern, das zehn- bis 13-jährige Schüler, auch mit Förderbedarf, zum Thema Umweltschutz und Klimawandel informieren will. Realisiert wird dieses Activity-Book von zwölf Oberstufenschülern in Gemeinschaftsarbeit mit Schülern des Istituto Statale D`Instruzione Secondaria Bazoli e Polo in Desenzano del Garda und Schülern des Liceum Ogolnoksztalcace Im. Tadeusza Kosciuszki in Gostynin, der polnischen Partnerstadt.

Das von der EU geförderte Projekt startete bereits im Frühjahr 2020. Seine Entwicklung, insbesondere was geplante Treffen anbetraf, war allerdings mehrmals durch die Corona-Pandemie behindert worden. „Letztlich war es die Resonanz auf Greta Thunbergs Fridays For Future-Aktionen sowie der verbreitete Wille, auch hier an unserer Schule mehr für den Umweltschutz zu tun, der die Schüler animiert hat, in das Thema einzusteigen“, sagt Lehrerin Melanie Sarioglu, die gemeinsam mit Kollegin Sandra Trosien das Projekt pädagogisch betreut hat.

Keine Verwendung von Plastiktüten mehr oder das Pausenbrot in eine Brotbox zu packen, waren erste Ansätze. Einzelne Themen aus dem Activity-Book wie Klimawandel, Müll, Meeresverschmutzung und Entwaldung wurden arbeitsteilig erarbeitet. „Das Buch soll nach Möglichkeit entweder in den Lehrplan einfließen oder auch in Projektwochen Verwendung finden, für lernbehinderte Schüler gibt es Lückentexte, bei denen Begriffe eingefügt werden müssen oder auch Bilder zum Ausmalen“, erklärt Melanie Sarioglu. „Die Aufgabe, die Umweltproblematiken auch niederschwellig zu verdeutlichen, war eigentlich die größte Herausforderung bei der Umsetzung“, sagt Sandra Trosien.

Für das Buch, das kurz vor dem Redaktionsschluss steht, hat die Q1-Schülerin Charlotte Mayolle ein Eyecatcher-Logo entworfen. Damit eine große Verbreitung ermöglicht wird, ist Nathan Bivins (Q1), damit befasst, eine Homepage für das Projekt zu bauen. „Nach der Fertigstellung erscheint das Projekt auch auf der Präsentationsplattform der EU“, sagt Melanie Sarioglu.

Von drei geplanten Treffen ist eins verwirklicht worden. Im Oktober kam zu einem einwöchigen Treffen der Langenfelder Projektschüler in Gostynin. „Unsere Schüler wurden sehr herzlich in die Familien aufgenommen, lernte so intensiv das Leben in Polen kennen und am letzten Tag ist beim Abschied auch manche Träne geflossen“, berichtet Sandra Trosien.