Langenfelder Jugendliche schreiben ihre Geschichten auf : Schreibwerkstatt in der Stadtbibliothek

In der Stadtbibliothek Langenfeld lernen Schüler mit dem Autor Manfred Theisen (4.v.l.) Geschichten zu schreiben . Foto: RP/Lena Frielinghaus

Langenfeld Langenfelder Jugendliche schreiben ihre eigenen Geschichten, übersetzen und analysieren mit großer Freude Fake News aus fernen Ländern.

Von Lena Frielinghaus

(frie) Wie schreibe ich eine Geschichte? Was kann ich verbessern? Mit diesen Fragen haben sich neun Teilnehmer gemeinsam mit Kölner Buchautor Manfred Theisen in der Stadtbibliothek Langenfeld beschäftigt. Im Rahmen eines Workshops hatten sich die Jugendlichen zwischen 11 und 14 Jahren angemeldet.

Während des Workshops geben der Autor sowie die Jugendlichen untereinander Tipps, wie die eigene Geschichten auf Papier gebracht werden.

Theisen erklärt, dass es verschiedene Schreibphasen gebe: Themenauswahl, Recherche, das eigentliche Schreiben der Geschichte und die Fragestunde an ihn, falls es nötig ist. Am Ende stehe die Kritik und die Rückmeldung der anderen zum Thema, der Umsetzung und zum Schreibstil. Und die Zeit drängt, denn der Workshop dauert vier Tage, an denen zwischen 9 und 13.30 Uhr getextet wird.

„Seit fünf Jahren schreibe ich an einem Historienroman und bei diesem Workshop überarbeite ich ihn“, sagt Cedric, 17 Jahre alt und eigentlich außerhalb der Zielgruppe. Er besucht den Workshop schon zum vierten Mal. Eine Verbesserung gelinge nur durch Übung in Schreiben und Lesen, sagt die 16-jährige Vivien, die ebenfalls den Altersrahmen etwas sprengt.

Bei dem Verfassen gäbe es keine Vorgaben. „Die Jugendlichen schreiben frei, was sie wollen“, sagt Theisen. Die Palette reiche von Geschichten über Querdenker, Orks (Hobbit) oder Magersucht. Er schätzt die Qualität des Kurses sehr hoch ein. Die Schüler seien in den vergangenen Jahren besser geworden, so Theisen, der den Kurs schon seit zehn Jahren leitet. Vielleicht liege es daran, dass die Teilnehmer sich auch privat treffen und schreiben. „Es ist nicht nur ein Ferienprogramm. Wir wollen hier auch wirklich schreiben.“, erklärt Elisa, 14 Jahre. Respektvoller Umgang sowie konstruktive, ehrliche Kritik nah am Text seien ein fester Bestandteil des Kurses. „Durch den Austausch entwickeln sich die jungen Autoren immer weiter und entdecken ihren eigenen Schreibstil“, erzählt Vivien. Sie konzentriert sich nicht immer nur auf eine Geschichte.

Besonders interessant findet die Gruppe das Thema „Fake-News“. Mittels eines Übersetzungsprogramms lassen sie sich russische Fake-News ins Deutsche übersetzen und lesen sie vor. „Journalismus und Satire sind in diesem Workshop ein großes Thema“, sagt Theisen. Es wurde viel diskutiert und hinterfragt. „Wir sind sogar an die Grenzen der Meinungsfreiheit in der Shitstorm-Gesellschaft gekommen.“

Finanziert wird die Veranstaltung im Rahmen des Förderprogramms „Aufholen nach Corona“. Die Kinderveranstaltungen sind ausgebucht. Auf der Homepage der Stadtbibliothek werden alle Veranstaltungen der Herbstferien unter www.stadtbibliothek-langenfeld.de angezeigt.