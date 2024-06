Schoppenfest in Langenfeld Gerüche wie aus dem Schlaraffenland

Wenn sich der Duft von Stachelbeere, Moos, Erde und Pfeffer seinen Weg in die Nase des Weinliebhabers sucht, dann darf sich der Gaumen auf ein ganz besonderes Tröpfchen vorbereiten: auf einen Sauvignon Blanc auf Lössboden angebaut in Bio-Qualität vom Weingut Achenbach. Zu verkosten war er unter vielen anderen edlen Tropfen beim 39. Schoppenfest am vergangenen Wochenende, und zwar zum ersten Mal nicht im September, sondern im Juni.