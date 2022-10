Langenfgelderin wird Opfer von Betrügern : Schockanruf: 87-Jährige betrogen

Langenfeld Einen fünfstelligen Betrag haben Betrüger nach einem Schockanruf bei einer 87-jährigen Langenfelderin erbeutet. Die Frau hat den geforderten Betrag übergeben.

(og) . Wie die Polizei mitteilt, hat die betagte Langenfelderin am Freitag gegen 14.15 Uhr einen Anruf erhalten. Ein vermeintlicher Polizist schildert, dass ihr Enkel einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um einer Inhaftierung zu entgehen, fordert der Anrufer die Zahlung einer Kaution. Die Langenfelderin sichert die Summe zu. Die 87-Jährige holt das Geld ab. Während dieser Zeit blieb der vermeintliche Polizist am Telefon und untersagte, Rücksprache mit Angehörigen zu halten. An ihrer Wohnung übergab die Langenfelderin das Geld an eine unbekannte Frau. Erst später berichtet die Seniorin Rücksprache ihrer Familie davon. Sie informiert die Polizei. Die warnt nun erneut vor den vielen Maschen der Betrüger.