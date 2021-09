Pädagogische Fachkräfte in Langenfeld : Schnittpunkt-Team berät seit zehn Jahren an Schulen

Schnittpunkt-Team berät seit zehn Jahren an Schulen

Pädagogische Fachkräfte in Langenfeld

Langenfeld Die Schnittstelle zwischen der Jugendhilfe und den Langenfelder Schulen feiert ein Jubiläum.

Das Schnittpunkt-Team aus Langenfeld feiert Jubiläum: Seit zehn Jahren beraten die pädagogischen Fachkräfte schon an Schulen. Es bilde die Schnittstelle zwischen der Jugendhilfe und den Schulen in Langenfeld, unterstütze seit dem 1. September 2011 Kinder, Jugendliche und Eltern, aber auch Lehrer und Mitarbeiter des offenen Ganztages, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.