Jugendarbeit in Langenfeld Schnittpunkt-Mitarbeiter sollen Laptops bekommen

Aktuell verfügen die Mitarbeiter der Schnittpunkte über ein Büro. Sie bieten auch Sprechstunden an Schulen an oder gehen in Familien. Um dort effektiver arbeiten zu können, ist es aus Sicht der FDP zwingend geboten, die Mitarbeiter mit mobilen Endgeräten auszustatten. Denn es sei unzumutbar, „wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Stift und Zettel vor Ort ihre Aufzeichnungen machen und diese dann im Büro abtippen müssen. Dabei geht viel Zeit verloren, die sinnvoller genutzt werden könnte“, so Noack.