Langenfeld 500 Gäste beim Neujahrsempfang Finanzielle Lage: Schneider schwört Bürger auf Verzichte ein

Zunächst blickte der Bürgermeister im Zeitraffer zurück auf die gewaltigen Herausforderungen der letzten 36 Monate, von Corona und dem russischen Angriff auf die Ukraine bis zu den Energiepreisen, den erneut steigenden Flüchtlingszahlen und der Inflation. „Auch in Langfeld kämpfen inzwischen hart arbeitende Menschen – bis in den Mittelstand - täglich um ihren Lebensunterhalt“, sagte er. Hoffnung zieht Schneider aus der Erkenntnis, „dass die Langenfelder als funktionierende Gemeinschaft in der Lage waren, mit schwierigen Situationen umzugehen und Verantwortung zu übernehmen.“ Sein Resümee: „Auch für uns in Deutschland endete eine Epoche wirtschaftlichen Wohlstandes mit gefühlt ständigem Aufschwung. Wir werden Wohlstand einbüßen und dauerhaft auf gewohnte Standards verzichten müssen“, kritisiert er die deutsche Vollkasko-Mentalität. Die Energiekrise könne nur mit strukturellen Veränderungen und nicht dauerhaft mit finanziellen Hilfspaketen gelöst werden.