Langenfeld Schneider: Entschieden gegen Antisemitismus vorgehen

In diesem Zusammenhang wandte er sich gegen den sich seit dem 7. Oktober in Deutschland manifestierenden Antisemitismus: „Unerträglich“ findet er, dass hier „Menschen auf die Straße gehen und ihren Hass gegen das jüdische Volk offen kund tun“, dass sich hier Menschen jüdischen Glaubens nicht mehr sicher fühlten. Schneider rief daher zu einem wohlgemerkt gewaltlosen Kampf gegen den Antisemitismus auf. „Wir können hier und heute und in unserem täglichen Leben ein Vorbild sein und mit einem von Mitmenschlichkeit geprägten Miteinander unseren Beitrag zum Frieden leisten.“ Er rief die Bürger Langenfelds zu Civilcourage auf, nicht wegzusehen, wenn Unrecht gegen einzelne Personen, Bevölkerungsgruppen, Nationalitäten oder Religionen vor ihren Augen geschehe. Eindringlich forderte er jedermann auf, „genau hinzuschauen, wenn schon im Alltagsleben Gewalt, Fremdenhass, Antisemitismus oder Rassismus ausgesprochen oder ausgelebt werden und zunächst mit Argumenten oder im äußersten Fall mit rechtlichen Schritten gegen diese Aggression vorzugehen.“