Langenfeld Schlemmermeile Mottoland Österreich

Langenfeld Zum Motto-Jahr locken am letzten August-Wochenende Marillenknödel, Käsekrainer und Kaiserschmarrn.

Langenfelder, die möglicherweise gerade erst in der Steiermark oder Tirol wandern waren, können am letzten Augustwochenende ihren Ferientagen auf der Alm nachschmecken: mit Marillenknödeln, Käsekrainer, Apfelstrudel und Kaiserschmarrn. Bei der 17. Schlemmermeile werden 15 Gastronomiebetriebe aus Langenfeld und dem Umland am 24. und 25. August kulinarische Spezialitäten aus dem diesjährigen Mottoland Österreich kredenzen. „Die Köche hatten hier viele Ideen für die Speisekarten, zumal der ehemalige Vielvölkerstaat viel Inspiration bietet“ , sagte gestern Citymanager Jan Christoph Zimmermann anlässlich einer Pressekonferenz. So wird es den Tafelspitz – geschmort und gekocht – in drei Varianten geben, ferner werden Esterhàzy-Braten vom iberischen Duros-Schwein, Maishendl, Schultersterzel, Spanferkelhaxen, Szegendiner Gulasch und pannonische Fischsuppe live vor den Augen der Gäste zubereitet – so die Vorgabe – und aufgetischt. Neben diesen geschmacklich aufs Mottoland abgestimmten Gerichten werden die Restaurants aber auch ihre Klassiker präsentieren: der Preisträger des Goldenen Löffels 2017, Ingo Hopmann (Olive, Erkrath), sein Carpaccio mit Trüffeln. „Das erwarten die Leute einfach“, sagt der Koch.

Die Zeltstadt aus in den Farben Rot Weiß dekorierten Pagoden wird sich von St.Josef bis zur Stadthalle erstrecken. Auch akustisch sollen sich die Besucher in die Alpenrepublik hineinfühlen können, deshalb werden die Ardotaler Musikanten am Samstag von 12 bis 17 Uhr als Walking Act steirisch-böhmische Volksmusik in die Zelte blasen. Der Clown Wolfelino kommt auf Stelzen als Bäcker herangestakst und unterhält mit Zauberei und Ballonmodellage. Voll retro sind dagegen die Four Shops, die nicht nur mit ihren schrillen Looks sondern auch musikalisch die 70er Jahre wiederauferstehen lassen. Der Platz vor der Stadthalle wird wiederum fest in südamerikanischer Hand sein, dort geht die Schlemmer- in die Partymeile über, die dann in der abendlichen Fete in der Stadthalle gipfelt.