VHS Langenfeld : Schlagfertig auf unfaire Angriffe reagieren

Langenfeld Im Grundlagenseminar „Schlagfertigkeitstraining“, zu dem die VHS Langenfeld am Sonntag, 6. November, von 9 bis 16 Uhr ins Kulturzentrum einlädt, dreht sich alles um die Reaktion auf Einwände und Gegenargumente.

Nach dem Schlagfertigkeitstraining agieren die Teilnehmer in schwierigen Verhandlungen sicher, überzeugend und selbstbewusst. Gemeinsam mit den Referenten Claudia Breitenstein-Dahms und Christoph Dahms werden die Kursteilnehmer ihren aktiven Wortschatz erweitern, damit auch in Stresssituationen oder im Falle einer harten Auseinandersetzung die erforderlichen Worte spontan einfallen. Das Referententeam vermittelt verschiedenen Techniken für mehr Schlagfertigkeit und trainiert in verschiedenen praktischen Übungen. Die Abwehr unfairer, aggressiver Angriffe bildet einen weiteren Schwerpunkt dieses Seminars. Dabei reflektieren die Teilnehmer Situationen aus der eigenen Praxis, in denen sie Angriffen und unfairen Mitteln des Gegners ausgesetzt waren. Dieses Seminar richtet sich an Menschen, die auf unfaire Dialektik, Einwände und Angriffe schnell und richtig reagieren möchten.