Polizeieinsatz Langenfeld : Schlägerei vor Penny: Opladener wird verletzt

Symbolbild Foto: Jochen Tack, Polizei Kreis Mettmann/Jochen Tack

Langenfeld Zu einer Schlägerei unter Betrunkenen ist die Polizei am Dienstagabend ausgerückt. Tatort ist der Supermarkt an der Solinger Straße in Langenfeld. Ein Opladener wurde dabei leicht verletzt.

