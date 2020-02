Zeugen gesucht : Schläger verletzen 28-Jährigen in Langenfelder Diskothek schwer

Langenfeld In der Nacht zu Sonntag ist ein 28-jähriger Langenfelder in einer Diskothek an der Schneiderstraße von mehreren unbekannten Männern zusammengeschlagen und schwer verletzt worden.

Das teilte die Polizei, die nun Zeugen sucht, erst am Montag mit. Zwei couragierte Männer, die dem 28-Jährigen zu Hilfe kamen, seien ebenfalls angegriffen und verletzt worden.

Gemeinsam mit seinem 21 Jahre alten Cousin war der 28-Jährige in der Diskothek auf einer Karnevalsparty. Gegen Mitternacht wurden beide laut Polizei im Raucherbereich von einem jungen Mann nach einer Zigarette gefragt. Als sie ihm keine gaben, stieß der Fremde den 21-Jährigen zur Seite und gab dem 28-Jährigen eine Kopfnuss. Dann schlug und trat er gemeinsam mit fünf bis sechs weiteren jungen Männern auf den 28-Jährigen ein.

Mehrere Partygäste bekamen den Tumult im Raucherbereich mit. Ein 21-jähriger Langenfelder und ein 40-jähriger Leverkusener gingen dazwischen, um dem 28-Jährigen zu helfen. Darauf seien beide selbst von der Gruppe angegriffen und zu Boden gestoßen worden. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten und den leicht verletzten 21-jährigen Helfer in ein Krankenhaus. Der kurzzeitig bewusstlose 40-Jährige suchte im Anschluss selbst ein Krankenhaus auf.

Einer der Schläger ist etwa 25 Jahre alt,1,80 Meter groß und schlank, hat kurzes, braunes Haar und einen rötlichen Fünf-Tage-Bart. Er trug eine so genannte Camouflage-Jacke im Militärstil – kein Karnevalskostüm. Die übrigen Schläger werden nur vage beschrieben als dunkel gekleidet und circa 1,80 Meter groß.

Hinweise an die Polizei in Langenfeld unter Tel. 02173 - 288-6310 entgegen.

