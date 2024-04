Am Brückentor in Langenfeld Schimmelbefall in der Kita – die Wut der Eltern wächst

Allein der Zutritt ist schon eine Katastrophe: Kaputte Möbel, abgerissene Tapeten, kurz: Müll liegt vor der DRK-Kita Am Brückentor 7. Die Wut der Eltern wächst, sagt Elternsprecherin Julia Kühnemuth-Sölken. Seit Karneval ist bekannt, dass die Kitaräume von Schimmel befallen sind. Und noch weiß keiner, wie es weitergeht. „Das pädagogische Personal und die Kita-Leitung tun, was sie können“, so Kühnemuth-Söllken. Doch von der Stadt fühlen sich die Eltern im Stich gelassen.