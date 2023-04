Stadtfest in Langenfeld Schausteller: „Wir sind sehr zufrieden mit dem Auftakt“

Am Montag hat sich das Riesenrad auf dem Marktplatz zum vorerst letzten Makl gedreht. Auch die Auto-Scooter haben ab Mittag zu ein paar Abschussrunden eingeladen. „Wir bleiben so lange, wie Besucher kommen. So bis 18/19 Uhr. Heute Abend wird dann abgebaut“, sagt Lurena Schmidt, Tochter der Schaustellers Frank Schmidt, der den Sooter, das Kettenkarussell und eine Bude mit gebrannten Mandeln und Popcorn betreibt. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Stadtfest in Langenfeld“, zieht Lurena Schmidt eine erste Bilanz. Man habe richtig gespürt, dass die Menschen wieder unbeschwert feiern und Spaß haben wollten, so die junge Schaustellerin. Auch das am Samstag eher trübe Wetter haben die Langenfelder nicht abgeschreckt. „Wir komen hier gut zurecht“, so Schmidt. „Wir sind hier in Langenfeld in die Saison gestartet.“ Und der gute Auftakt lasse hoffen.