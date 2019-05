Lokale Kultur : Die Französin mit dem Akkordeon

Langenfeld Von Blues bis Folk: Lydie Auvray musiziert am Freitag im Schaustall.

Vor beinahe vier Jahrzehnten pustete eine junge Dame aus der Normandie namens Lydie Auvray den Staub vom Akkordeon und machte aus dem altertümlich-anmutenden Schifferklavier ein Hochglanzinstrument mit ordentlich Seele. Am Freitag, 20 Uhr, spielt die Französin darauf im Langenfelder Schaustall, Winkelsweg 38. Die „Musetteries“ – so der Name des Programms – sind ein Beitrag zum städtischen Frankreichjahr