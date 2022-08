Kulturprogramm in Langenfeld : Der Schauplatz macht wieder Programm

Hagen Rether kommt mit „Liebe“. Foto: Dominic Reichenbach

Langenfeld Nachholtermine, Vorpremieren, Musik, Kabarett und Comedy sind dabei – und auch ein paar neue Gesichter werden auf der Bühne stehen.

Das Schauplatz-Programm nimmt fast wieder normale Formen an. „Wir freuen uns, wieder loslegen zu können“, sagt Georg Huff, Geschäftsführer der Schauplatz GmbH. Allerdings bleibe immer noch eine Restunsicherheit mit Blick auf den Herbst und die Coronalage.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause gibt es im Programm für die nächsten Monate deshalb auch einige Nachholtermine, aber auch wieder Vorpremieren. Nach der Sommerfrische auf dem Reusrather Platz (Samstag, 6. August, 19.30 Uhr, Jim Button’s) und den Seelichtspielen, die am kommenden Wochenende im Freizeitpark Langfort mit den Filmen „Guglhupfgeschwader“ und „Bullet Train“ zu sehen sind, beginnt das klassische Programm.

Nachholtermine Der erste Nachholtermin ist am 3. September im Schaustall. Dann kommt Patrizia Moresco mit ihrem Kabarettprogramm „#lach_mich“. Es folgt Hagen Rether mit „Liebe“ am 9. September, 20 Uhr im Schauplatz. Ebenfalls als Nachholtermin (wurde bereits sechs Mal coronabedingt verschoben) bittet Frau Höpker am Freitag, 28. Oktober, zum Gesang (20 Uhr). Für die Nachholtermine gibt es noch Karten. Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit.

Vorpremieren Vorpremiere feiert Matthias Deutschman mit „Mephisto Consulting“ am Samstag, 24. September, im Schaustall (20 Uhr).

Nicole Nau mit Luis Pereyra und Compania kommt mit einer wunderbaren Tangoshow nach Langenfeld. „Ein Tanz wie ein klassisches Drama“, kündigen die beiden an.

Zum ersten Mal in Langenfeld ist die Comedy-Truppe „Eure Mütter“: Bitte nicht an Lumpi saugen“ heißt das Programm, das am Sonntag, 18. September, 19 Uhr, im Schauplatz an den Start geht. Ebenfalls das erste Mal ist es für Gardi Hutter in Langenfeld. Sie bringt mit Clown-Comedy das Publikum am Samstag, 15. Oktober, 20 Uhr, zum Lachen. „Die tapfere Hanna“ heißt das Programm.

Comedy/Kabarett Kabarettist HG Butzko kommt am Samstag, 20. August, 20 Uhr, in den Schaustall. „Ach ja“, nennt er sein Programm. Comedy gibt es auch mit Copacobana WDR 2: „Klingt interessant, isses aber nicht“, verspricht das Programmheft. Ob das so stimmt können Comedyfans am Samstag, 22. Oktober, im Schaustall überpüfen.

Tina Häussermann präsentiert am Samstag, 29. Oktober, 20 Uhr, ihr Kabarett „Futschikato“ im Schaustall.

Zauberei Mit Sex, Drugs und Kartentricks“ kommt Christopher Köhler in den Schaustell und will das Publikum mittels Mentalkunst und Zauberei begeistern. Er kommt am Samstag, 1. Oktober, 20 Uhr in den Schaustall.

Musik Zur Teatime im Flügelsaal bittet Holger Mantey am Sonntag, 28. August, 16.30 Uhr. Er kündigt Stücke von Bach bis Bonanza auf dem Klavier an. Die New Orleans Jazzband, Stammgast in der Schauplatz GmbH, ist am Sonntag, 16. Oktober, 17 Uhr, zu Gast im Foyer des Schauplatzes. Sie hat eigens einen Special Guest eingeflogen: Tricia Boutté aus den USA.

Die Gruppe „Get the Cat“ gibt am Freitag, 4. November, 20 Uhr, ein Konzert im Schaustall.

Zur Teatime erscheint am Sonntag, 30. Oktober, 16.30 Uhr. das Torsten Zwingenberger 4TET im Flügelsaal.

Poetry Slam Der Poetry Slam im Schauplatz, moderiert von Jan Schmidt, beginnt am Freitag, 30. September, 20 Uhr. Dort werden Schreib- und Sprechtalente in fünf Minuten das Publikum von sich überzeugen.