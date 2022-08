Konzerte in Langenfeld : Schauplatz lädt zur Sommerfrische ein

Jim Buttons treten in Langenfeld auf. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die Schauplatz Langenfeld GmbH zieht es auch in diesem Sommer wieder nach draußen. Auf das Publikum wartet Comedy und Live-Musik von Jim Buttons.

Für Freitag und Samstag, 5. und 6. August, lädt die „Schauplatz Sommerfrische“ auf den Reusrather Platz. Am 5. August ist die Pop up Comedy zu Gast und am 6. August gibt es ein unplugged-Konzert mit der JimButton’s Coverband. Sollte das Wetter allzu stürmisch sein, werden die Veranstaltungen in den Schauplatz verlegt – die Info dazu gibt es 24 Stunden vor Veranstaltungsbeginn unter schauplatz.de und facebook.com/SchauplatzLangenfeld. Die Sommerabende in Reusrath beginnen um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr.

Bereits den dritten Sommer hintereinander beehrt das Team der Pop up Comedy Show die Schauplatz Sommerfrische. Wie immer präsentiert Lars Hohlfeld einen bunten Sommermix an Comedians, der das Publikum erfreuen wird. Ladies First, wäre da zuerst einmal Christin Jugsch, der erfrischend chaotisch aufgehende Comedy-Stern der Branche. Mit ihren knallroten Haaren und einer Million Sommersprossen verzaubert sie ihr Publikum durch viel Selbstironie und modernem Stand-up aus dem Leben einer jungen Frau.

Beim nächsten Künstler, Kai Magnus Sting, wird Konzentration gefordert. Ganz in Hanns-Dieter-Hüsch-Manier, plappert der aus dem Ruhrgebiet stammende Kabarettist und Krimiexperte in atemraubender Geschwindigkeit daher.

Der Dritte im Bunde ist Kevin O‘Neal. Der junge Mann nimmt den Mund ganz schön voll, denn er ist nicht nur ein seriöser Bankkaufmann, sondern auch mehrfacher Deutscher Meister im Beat Boxen. Aber der musikalische Maulheld kann nicht nur Beats, Synthesizer und Drum-Sounds perfekt imitieren, sondern beweist auch immer wieder in ausartikulierter deutscher Sprache sein gnadenloses Comedy-Talent. Das Fazit: Eine witzig virtuose Show zum Lachen und zum Staunen.

Die JimButton‘s sind nicht nur die erste Coverband in Langenfeld, sondern in der gesamten Region. Am 6. August in Reusrath endlich wieder in kompletter, fünfköpfiger All-Star-Besetzung, kann diesem Open-Air-Konzert nur ein Rubrik-Name gegeben werden: Großer Spaß! Denn die Musiker wissen, wie man eine gute Party feiert: Man nehme bekannte Songs von den Foo Fighters, Ed Sheeran, Lenny Kravitz oder auch Mark Forster und anderen Musikgrößen und intoniere das wohl gewählte Liedgut mit reichlich Gefühl, musikalischem Können und ordentlich Krawumms.

Tickets zur Schauplatz Sommerfrische gibt es im Vorverkauf im Schauplatz Langenfeld dienstags und donnerstags von 15 bis 18.30 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr, im Bürgerbüro zu den Öffnungszeiten des Rathauses Langenfeld, bei Sky Music und online unter schauplatz.de.

(RP)