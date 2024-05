Steffi Neu im Schauplatz Langenfeld „Steffi und ihre Radiofreunde ist wie ein Buffet: Für jeden was dabei“

Steffi Neu, Sie sind Radiomoderatorin, Journalistin, Autorin, stehen vor der Kamera, sind auf kleinen Bühnen in Dorf-Gaststätten mit ‚Steffis Kneipenquiz‘ und auf größeren – wie am 7. Juni im Schauplatz – mit Ihren Radiofreunden zu Gast, wie unterschiedlich fühlen sich diese Formate für Sie an?