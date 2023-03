Kulturprogramm Langenfeld Im Schauplatz geht es auf Zeitreise

Die Berliner Jazzband „The Toughest Tenors“ gilt als ein gut gehütetes Geheimnis: Seit beinahe zwei Jahrzehnten zieht es die fünf musikalischen Geheimagenten Bernd Suchland (Tenorsaxofon), Patrick Braun (Tenorsaxofon), Dan-Robin Matthies (Piano), Lars Gühlcke (Bass) und Ralf Ruh (Schlagzeug) in den Untergrund. Sie spielen undercover in den noch verbliebenen Jazzclubs und leben ihren eigenen amerikanischen Traum. Wie eine Enigma dechiffrieren die Musiker längst verloren geglaubte Urtexte des Jazz. Sie sind trendresistent und klinken sich dort ein, wo der Jazz ursprünglich und erdig ist, frei von folkloristischen Klischees, aber rau, lässig, mit Seele und hart swingend. Ihre letzte CD heißt „Well-kept secrets“, also „Gut gehütete Geheimnisse“. Bert Noglik vom MDR schwärmt: „Eine super Platte.“