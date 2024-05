Kultur in Langenfeld Schauplatz GmbH in Sorge wegen Sparzwängen

Georg Huff, Geschäftsführer der Schauplatz Langenfeld GmbH, blickt auf ein „sehr, sehr gutes“ Jahr 2023 zurück. Der Kulturbetrieb brachte 90 eigene Veranstaltungen auf die Bühne – von Kindertheater und -konzerten, Theater, Kunstfilmvorführungen, Musikkonzerten bis zu Kabarett und Comedy. Insgesamt 13.000 Zuschauer konnte die GmbH verbuchen, das entspricht einer Auslastung von 78 Prozent. Im Verhältnis von Gagenkosten und Eintrittseinnahmen konnte sie einen finanziellen Ertrag von 73.000 Euro erwirtschaften. Anders als im Schaustall, wo die Gesamtkosten durch die Gagen gedeckt werden konnten, entstand im Schauplatz ein Defizit. „Wir hatten in 2023 deutlich erhöhte Energie- und Personalkosten“, so Huff. Die Zahlen für die ersten vier Monate des laufenden Jahres seien so gut, dass er fürchte, dies könne Maßstäbe für die Zukunft setzen. Allerdings sei dies vor allem der Rückkehr solcher Künstler auf die Bühne zu verdanken, die sich eine längere Corona-Auszeit genommen hatten.