Langenfeld Kulturprogramm Kultur-Highlights für kühle Herbstabende

Am Sonntag, 22. Oktober, tritt die „New Orleans Jazz Band of Cologne“ um 17 Uhr in der Stadthalle auf. Vor über 60 Jahren als Schülerprojekt gegründet gehört die Band seit Jahrzehnten zur musikalischen Speerspitze des traditionellen Jazz in Europa. Bei ihrer Oktobertour 2023 wird die New Orleans Jazz Band of Cologne von Sammy Rimington an der Klarinette und dem Saxofon tatkräftig unterstützt. Karten gibt es für 20 Euro.