Schach AG Langenfeld Weihnachtsgrüße aus Jakutien und der Ukraine

Bei Tausenden von Kilometern Entfernung wird Schach über Skype gespielt. „Der Nutzen ist dabei beidseitig“, sagt Linke. Für die Kinder aus Jakutien sei es das Einfachste, die Sprache mithilfe von Muttersprachlern zu lernen. „Und wir lernen etwas über Länder und haben Einblicke in ein ganz anderes Leben“, so Linke. Auch das Weihnachtsfest anderer Kulturen lernen die Kinder kennen. Zum Beispiel, dass die orthodoxen Georgier am 7. Januar ihr Weihnachtsfest feiern. Klimova erzählt wiederum von dem sogenannten Kälte-Stier in Jakutien. Die Sacha (Bewohner Jakutiens) stellen sich Fröste wie einen Stier vor. Am 8. November ist das erste Horn des Stieres gewachsen. Dann starten die kältesten Tage.