Sience-Show im Flügelsaal : Sascha Ott experimentiert mit Feuer und Wasser

Langenfeld Ausprobieren, Erleben und Verstehen ist bei Kindern von acht bis zwölf Jahren angesagt. Dann dreht sich alles um Feuer, Wasser, Luft und die Erde.

Am Donnerstag, 27. Oktober, präsentiert Sascha Ott in seiner Show „Feuerball und Wasserschwall“ auf Einladung der Stadt deshalb zahlreiche Experimente. Sie startet im Flügelsaal des Kulturzentrums um 16 Uhr. Dort setzen sich Kinder direkt und auf eigenständige Weise mit faszinierenden Naturphänomenen auseinander. Die interaktive Wissensshow beantwortet speziell Fragen zu den vier Elementen Erde, Feuer, Wasser und Luft. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen sind ab sofort in der Stadtbibliothek, Hauptstraße 131, unter Telefon 02173 7944242 oder per E-Mail stadtbibliothek@langenfeld.de möglich. Die Veranstaltung wird aus dem Landes-Projekt „Aufholen nach Corona“ gefördert. Es findet in Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Langenfeld statt. Dr. Sascha Ott präsentiert seit 13 Jahren „Physikanten & Co“. Im In- und Ausland zeigt er Science-Shows mit faszinierenden und oft verblüffenden Experimenten aus der Welt der Physik. Darüberhinaus berichtet er über neue Entwicklungen aus Wissenschaft und Technik in den Hörfunkprogrammen der ARD (WDR, DLF).