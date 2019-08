Langenfeld : Sam Kossatz ist Reusraths jüngster König

Langenfeld Mit dem Krönungsabend und dem Segen von Pfarrer Stephan Weißkopf ist das Fest zu Ende gegangen.

(og) Die St.-Sebastianus- Schützenbruderschaft Reusrath hat am Montagnachmittag ihre Majestäten ausgeschossen. Während die Gäste sich mit Erbsensuppe stärkten, haben Bürger- und Jungschützen sowie die Bewerber um die Königswürde angelegt, gezielt und getroffen. Beim 206. Schuss auf den Vogel (der bereits in zwei Teile gebrochen war) hat Sam Kossatz getroffen. Der Vogel fiel. Zwei Anwärter waren zum Schluss noch im Rennen. Kossatz gehört noch zu den Jungschützen und ist der jüngste König, den die Reusrather Bruderschaft bisher hatte. Kossatz singt in der Band „Schönen Urlaub“, die beim Vereinsschießen am Sonntag als Sieger hervorgegangen ist. Für die Band hat Dagmar Scherf getroffen. Eine Königin an der Seite von Sam Kossatz wird es nicht geben.