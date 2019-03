Berghausen: Saisoneröffnungs-Party am Wasserski-See

Langenfeld Am Samstag ab 20 Uhr macht der DJ die Musik im „Seehaus“.

Gemessen an dem, was wir seit Tagen gewohnt sind, ist die Wettervorhersage für den Wasserski-Saisonstart am kommenden Samstag gar nicht so übel: Dicht bewölkt und etwas Regen, meldet der Deutsche Wetterdienst, und am Nachmittag sogar auflockernde Bewölkung. Los geht es in Berghausen um 12 Uhr, die Gastronomie vom „Seehaus“ bereitet zudem eine Opening-Party vor, mit DJ ab 20 Uhr.