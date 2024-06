Beratungsstelle Langenfeld Sag’s-Memory gibt es jetzt in zweiter Auflage

Entstehen konnte das Spiel auch in der Neuauflage Dank der Stiftung Herzensdienste von Gesche Hunger und Marion Glagau, die die Produktionskosten für das Spiel übernahm. Gründerinnen der Stiftung sind Marion Glagau, ehemalige Geschäftsführerin von Orthomol, und ihre Tochter und Diplom-Psychologin Gesche Hugger: „Wir begleiten Sag’s ja bereits seit 30 Jahren“, sagt Marion Glagau. „Unsere Stiftung Herzensdienste sorgt sich um in jeder Form Benachteiligte, aber vor allem um Kinder und Jugendliche und da passt das prima“, erklärt Gesche Hugger. „Uns gefällt das Spiel so gut, weil die wichtigen Botschaften der Karten bei den Kindern und Jugendlichen spielerisch haften bleiben“, so Glagau. Die beiden freut es sehr, dass das Spiel so gut bei den Jugendlichen ankommt und so waren sie sofort bereit, auch die Neuauflage zu unterstützen.