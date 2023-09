Im Vorstand des Langenfelder Fördervereins Stadtmuseum Sabine Faccini - Reiseführerin für die Förderer des Stadtmuseums

Anfang 2022 wurde sie in den Vorstand des Fördervereins gewählt, für den sie auch die Kulturexkursionen organisiert. Kürzlich ging es zum Folkwang-Museum in Essen, wo unter dem Titel „Made in Paris“ Originalgrafiken, Künstlerbücher und Mappenwerke von Matisse, Picasso, Miró und Chagall gezeigt werden und danach zur Villa Hügel, die ihr 150-jähriges Bestehen feiert. Im Dezember geht es zur Art Cologne. Generell sind solche Museen und auch Künstlerateliers Ziele der Exkursionen, die in einem Tagestrip erreichbar sind. Unter anderem besuchten die Fördervereinsmitglieder Horst Gläsker, von dem das Kreuz mit Weltenspiegel an St.-Martin stammt.