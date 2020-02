Ab Sommer 2022 : S-Bahn S6 soll 14 Monate lang wegen RRX-Bau ausfallen

Die S-Bahnlinie S6 hält an den beiden Bahnhöfen in Langenfeld und in Langenfeld-Berghausen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld (mei) Die S-Bahnlinie S6 soll ab dem Sommer 2022 Langenfeld 14 Monate lang nicht anfahren. Diese ans Rathaus gerichtete Mitteilung der Deutschen Bahn hat Bürgermeister Frank Schneider (CDU) nach eigenen Worten „auf die Palme gebracht“.

In dem Schreiben zu anstehenden Bauarbeiten rund um den schnellen Rhein-Ruhr-Express (RRX), der die beiden Langenfelder S-Bahnhöfe bekanntlich ohne Halt passieren wird, sei dieses Vorhaben beiläufig erwähnt worden. Schneider kündigte an, dass die Stadt dies nicht hinnehmen werde.

„Diese Ankündigung ist bereits schmerzhaft für die vielen ÖPNV-Nutzer“, merkt Schneider an. Doch in weiteren Informationen der Bahn folge „dann aber der Hammer“. Danach solle die S6 von Juli 2022 bis August 2023 ausfallen. „Dies ist ein unzumutbarer Zustand für die Berufspendler und alle anderen, die auf den ÖPNV angewiesen sind.“ Der Bürgermeister kündigte massiven Protest an. Er bezweifele, dass diese 14 Monate lange Sperrung der Linie „auf einer vernünftigen und nutzerorientierten Planung fußt“. Das Rathaus müsse in eine sinnvolle Vorbereitung des so genannten Schienenersatzverkehrs durch Linienbusse eingebunden werden. Es dürfe keine unnötigen Verzögerungen geben und es müssten „vor allem genügend Kapazitäten bei den eingesetzten Buslinien geschaffen werden“.