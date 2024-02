Langenfeld 31-Jährige wird am S-Bahnhof beraubt

Langenfeld · In Langenfeld ist einer jungen Frau am Sonntagmorgen am Bahnsteig „Berghausen S-Bahnhof" gewaltsam ihr Smartphone entrissen worden. Die 31-jährige Langenfelderin saß kurz nach 10 Uhr auf einer Bank am S-Bahnhof Platz, als sie von einem dunkelhäutigen Mann angesprochen wurde.

05.02.2024 , 10:55 Uhr

Tatort S-Bahnhalt Berghausen: Hier wurde der Frau das Smartphone aus der Hand gerissen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Laut Polizei ergriff dieser plötzlich ihr Samsung-Smartphone und riss es ihr, trotz Gegenwehr, aus ihrer Hand. Anschließend flüchtete er über die Geleise in Richtung Karl-Benz-Straße. Der Täter soll etwa 25 Jahre alt und 1,65 Meter groß und schlank sein. Die Kleidung des Mannes – Daunenjacke, Hose und Schuhe – war schwarz. Er soll akzentfrei Deutsch gesprochen haben. Alarmierte Polizeibeamte haben den Täter trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung nicht mehr ausfindig machen können. Die Kripo hat die Ermittlung übernommen. Die Polizei bittet Zeugen, die den Raub im Bahnhof Berghausen möglicherweise beobachtet haben oder jemanden kennen, auf den die Täterbeschreibung passt, sich unter 02173 288 - 6310 zu melden.

(elm)