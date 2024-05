BOB Plus in Langenfeld Erstmals lockt Schnitzeljagd zur Jobbörse

Die Vorbereitungen für dieses Großereignis sind in vollem Gange. Schüler-Scouts, die als Guides durch die Messe führen, wurden persönlich von der geprüften Berufspädagogin Andrea Schauf trainiert. Dies garantiert eine kompetente und engagierte Unterstützung für alle Besucher. Schauf ist auch maßgeblich an der Einrichtung des digitalen Schnitzeljagd-Spiels, dem Actionbound, beteiligt, das ein Highlight der Messe darstellen wird, so Clauser. Erstmals wird die Messe durch die digitale Schnitzeljagd bereichert, an der sich Aussteller mit spannenden Aufgaben beteiligen. Die Schüler haben dabei die Chance, 300 Euro für ihre Klassenkasse zu gewinnen. Zudem gibt es für Einzelteilnehmer attraktive Multi-Gutscheine.