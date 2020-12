Touren in der Umgebung : Rund um das Further Moor

Langenfeld Wandern in fremder Gesellschaft ist derzeit nicht erlaubt. Dennoch können Familien auf eigene Faust die Bergische Heideterrasse erkunden. Im Further Moor dürfen die Wege nicht verlassen werden.

Wenn Wanderführer Detlef Müller mit Gruppen des Sauerländischen Gebirgsvereins (SGV) Langenfeld-Monheim unterwegs ist, läuft er mit ihnen gerne den elf Kilometer langen Rundweg vom Romantikhotel Gravenberg um das Further Moor herum und zurück am Waldfriedhof und Wenzelnberg vorbei. Doch wegen der Corona-Schutzverordnung ist das seit November zum zweiten Mal in diesem Jahr nicht möglich. „Ich rechne kaum damit, dass es vor März kommenden Jahres mit unseren geführten Touren wieder losgeht“, sagt der zweite SGV-Vorsitzende. So seien 60 der insgesamt rund 170 Wanderungen, die der Verein regelmäßig sonntags, dienstags und mittwochs anbietet, 2020 wegen der Krise ausgefallen. Müller bedauert das sehr, schließlich ist der 67-Jährige doch oft und gerne in der Natur unterwegs. „Wandern stärkt das Immunsystem.“ Und in der Gruppe finde man immer jemanden, mit dem sich ein netter Plausch ergebe.