Corona-Schutzverordnung : Rund 73.000 Euro durch Bußgelder

Langenfeld/Monheim Bei den Kontrollen gibt es zwei Schwerpunkte: Zum einen werden Verstöße gegen die Abstandsregeln und die Maskenpflicht geahndet. Außerdem kontrolliert das Ordnungsamt, ob sich Menschen im öffentlichen Raum in Gruppen treffen.

(pc) Bislang zählt das Ordnungsamt in Langenfeld 237 Verfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung. Laut Referatsleiter Christian Benzrath seien dabei insgesamt Bußgelder in Höhe von 73.000 Euro festgesetzt worden. Auf die Bezahlung etlicher dieser Gelder wartet die Stadt aber noch. Dabei gibt es zwei Schwerpunkte: Zum einen handelt es sich um Verstöße gegen die Abstandsregeln und die Maskenpflicht, etwa auf dem Wochenmarkt. Diese Verstöße zögen sich durch alle Altersgruppen. Ältere seien oft uneinsichtiger als jüngere Passanten. „Wir haben außerdem Unmengen von Ermahnungen ausgesprochen“, berichtet Benzrath. Bei unerlaubten Zusammenkünften im öffentlichen Raum fielen hingegen eher jünger Menschen auf.

In Monheim seien im vergangenen Jahr insgesamt 466 Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung geahndet worden, berichtet Bereichsleiter Sebastian Johnen. In 337 Fällen wurde ein Verwarngeld erhoben, in 129 Fällen ein Bußgeld. Die Höhe der festgesetzten Bußgelder nannte Johnen nicht.