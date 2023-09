Langenfeld Langenfelderin begegnet Einbrecher in ihrem Haus

(elm) Bereits in der Nacht zum Freitag, 22. September, sind bislang noch unbekannte Täter in den Awo-Kindergarten an der Rheindorfer Straße neben der Kirche St. Gerhard eingebrochen. Durch eine rückwärtig gelegene Tür drangen die Täter gewaltsam in den Kindergarten ein, den sie dann nach Wertgegenständen durchsuchten, wie die Polizei berichtet. Sie entwendeten unter anderem einen kleineren Tresor mit mehreren Hundert Euro Bargeld.