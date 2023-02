Deutsche Bahn investiert in Langenfeld RRX-Ausbau: Millimeter-Arbeit bei Flutlicht

An der Autobahn 542 zwischen Monheim und Langenfeld wurde am Wochenende fleißig gearbeitet: Für den Ausbau der schnellen RRX-Verbindung musste eine Fahrbahn zwischen dem Autobahndreieck Monheim-Süd und der Anschlussstelle Langenfeld-Reusrath in Richtung Reusrath zwischen Freitag und Montag komplett gesperrt werden. Diesmal stand der Einbau schwerer Stahlträger an, um die Brücke für die zusätzliche Schiene zu verbreiten. Um tonnenschwere Stahlträger in die Höhe zu hieven und Millimeter genau an die Stelle zu manövrieren, wo sie an der vorhandenen Brücke andocken sollen, fuhren die Bauarbeiter vergangenes Wochenende schweres Geschütz auf: Drei Kräne auf drei verschiedenen Positionen halfen bei der Mammutaufgabe, begleitet von unstetigen Wetterkapriolen zwischen Regen, Graupelschauern und prächtigstem Sonnenschein.