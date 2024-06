Bodenfachmarkt Helmut Hermanns Roter Teppich aus Langenfeld geht um die Welt

(ik) Seniorchef Helmut Hermanns ist stolz. So einen Auftrag hat er in den 55 Jahren, die sein Bodenfachmarkt in Langenfeld besteht, noch nicht gehabt: 18 000 Quadratmeter roten Teppich liefern! Und nicht mal eben um die Ecke nach Köln oder Bonn, sondern Luftlinie 9000 Kilometer entfernt und per Schiff sogar fast 12 000 Kilometer – nach Thailand.